لماذا قدّم الصايغ استقالته من مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء؟

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قدم النائب فيصل الصايغ استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في بداية الجلسة المسائية لمجلس النواب، وذلك بعد ساعات على انتخابه لعضويتها بالتزكية. وأبلغ الصايغ الرئيس بري موقفه على أن يقدم استقالته خطياً لاحقاً.وقال الصايغ لـ «اللواء»: نحن غير مقتنعين جدياً بعمل المجلس الأعلى وقدرته على القيام بأي دور لأن تركيبته الدستورية غير قابلة للعمل ولن يتقدم له اي دعوى او شكوى لأن آلية عمله صعبة تمنعه من العمل، عدا عن انه حصلت الانتخابات بالتزكية وبشكل سريع ودخل ناس وخرجت ناس، فقررنا بعد دراسة الوضع ان نكون خارج هذه التركيبة من دون ضجة او إحراج لأي طرف. واعتقد انه لن يكون للمجلس امكانية لإتخاذ قرار بظل هذه التركيبة القائمة.