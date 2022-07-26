مَنْ تقدم لمزايدة تلزيم مطاعم المطار؟

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انتهت أمس مهلة تقديم الطلبات للمشاركة في المزايدة على تلزيم إشغال وإدارة واستثمار مطاعم وكافيتريات في مبنى الركاب في مطار بيروت الدولي. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن شركتين فقط قدّمتا عروضهما، فيما عزفت الشركة الملتزمة حالياً، والمملوكة من الميدل إيست، عن تقديم أي عرض.