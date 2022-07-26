29
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تركيا على خط الحضور السني.. وحراك "صوفي طرابلسي" لتكوين تيّار بديل
Lebanon 24
26-07-2022
|
22:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب علي ضاحي في" الديار": منذ مطلع ايار الماضي تاريخ زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى السعودية ولقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، تشهد الساحة السنية محاولات تركية «جادة» لـ»إختراق» الساحة السنية، لا سيما مع إستمرار الانكفاء السعودي عن لبنان، وكذلك إنكفاء «تيار المستقبل» ورئيسه سياسياً وانتخابياً ونيابياً، وحتى يسجل انكفاء حزبي لـ«تيار المستقبل» في الشمال وخصوصاً في طرابلس.
Advertisement
وتكشف الاوساط نفسها، انه منذ فترة قريبة نظم العديد من المشايخ الطرابلسين الصوفيين السُنّة، وبعضهم من المحسوبين على الشيخ اسامة الرفاعي، وهو رجل دين صوفي معارض للنظام السوري، جلسات نقاش واجتماعات في طرابلس. وتشير الى ان هؤلاء يتلقون الدعم من النظام التركي، ويهدفون الى طرح انفسهم بديلاً للتيار السلفي المتشدد.
وتلفت الاوساط الى ان الاتصالات جارية بين ممثلي «التيار الصوفي التركي» الجديد في طرابلس وبعض المشايخ والحركات الاسلامية في المدينة. ولكن حركتهم لا تزال في إطار التشاور والتحشيد و»جس النبض» السني، خصوصاً ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وبعد زيارته السعودية في ايار، ومن ثم سعيه للانفتاح على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رغم الخلاف في الملف «الاخواني» واشتراطه اطلاق سراح الموقوفين من»اخوان مصر»، وزيارته اخيراً الى طهران ومشاركته في قمة طهران الرئاسية الثلاثية، يسعى الى الانفتاح على السنّة في المنطقة خارج «الصورة التقليدية والاخوانية» للنظام التركي.
وتشير الاوساط الى ان نجاح انصار «التيار الصوفي السني» الجديد في طرابلس مرهون بمدى نجاح اردوغان في توفير مظلة سنية تركية – مصرية- سعودية لمشروعهم. وعليه يبقى حراكهم استشرافياً واستكشافياً، ويكسر حدة الجمود الحاصل الآن على الساحتين السنية عموماً والطرابلسية خصوصاً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنانيّون يتركون منازلهم... ما السبب؟
Lebanon 24
لبنانيّون يتركون منازلهم... ما السبب؟
07:00 | 2022-07-26
26/07/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقبوا أمراً مهماً بشأن سحوبات الدولار.. ماذا سيحدث غداً؟
Lebanon 24
ترقبوا أمراً مهماً بشأن سحوبات الدولار.. ماذا سيحدث غداً؟
13:32 | 2022-07-26
26/07/2022 01:32:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. لحظات تكشف عن الكواليس والنتيجة
Lebanon 24
تفاصيل حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. لحظات تكشف عن الكواليس والنتيجة
04:30 | 2022-07-26
26/07/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكالٌ كبير وكلمات نابية بين النواب خلال الجلسة التشريعية.. هذا ما جرى!
Lebanon 24
اشكالٌ كبير وكلمات نابية بين النواب خلال الجلسة التشريعية.. هذا ما جرى!
04:53 | 2022-07-26
26/07/2022 04:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ بارز من الإتحاد الأوروبي بشأن لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
قرارٌ بارز من الإتحاد الأوروبي بشأن لبنان.. ما هو؟
13:04 | 2022-07-26
26/07/2022 01:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
02:45 | 2022-07-27
نائب رئيس الحكومة حاول ولم يلق تجاوباً
02:45 | 2022-07-27
نائب رئيس الحكومة حاول ولم يلق تجاوباً
02:45 | 2022-07-27
نائب رئيس الحكومة حاول ولم يلق تجاوباً
02:40 | 2022-07-27
يضم 27 جمعية محلية... إطلاق ائتلاف حول "الشفافية المالية"
02:34 | 2022-07-27
وزراء دفاع 26 دولة في المحيط الهادئ يلتقون في سيدني لبحث تهديدات الصين
فيديو
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
11:00 | 2022-07-26
27/07/2022 09:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
03:43 | 2022-07-25
27/07/2022 09:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)
03:54 | 2022-07-23
27/07/2022 09:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact