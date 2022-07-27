حادث صدم على اوتوستراد حالات باتجاه جونيه صباحا... وشخص يخسر حياته!

أفادت "غرفة التحكم المروري" عن سقوط قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد حالات باتجاه جونيه مقابل افران شمسين.

وكانت قد ذكر أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، سقط قتيل و 5 جرحى في 6 حوادث سير.