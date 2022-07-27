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لبنان

شمعون تعليقاً عما حصل مع سينتيا زرازير: مستوى معيب داخل مجلس النواب

Lebanon 24
27-07-2022 | 01:15
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قال النائب كميل شمعون، عبر حسابه على "تويتر" أن "ما تعرَّضت له زميلتي النائب سينتيا زرازير حصل أمامي أمس داخل مجلس النواب، تصرف نواب "حركة أمل" تجاهها يعتبر قلة احترام. للاسف مستوى معيب داخل البرلمان اللبناني!".
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