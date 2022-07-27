شمعون تعليقاً عما حصل مع سينتيا زرازير: مستوى معيب داخل مجلس النواب

قال النائب كميل شمعون، عبر حسابه على "تويتر" أن "ما تعرَّضت له زميلتي النائب سينتيا زرازير حصل أمامي أمس داخل مجلس النواب، تصرف نواب "حركة أمل" تجاهها يعتبر قلة احترام. للاسف مستوى معيب داخل البرلمان اللبناني!".

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