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لبنان

نواب التغيير يثيرون الغضب: هكذا "روّجوا" لإسرائيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-07-2022 | 01:30
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أثار مقطع فيديو من مقابلة للنائب "التغييري" وضاح صادق حملة هجوم عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر من خلاله أن "اسرائيل" هي من أكثر دول العالم تقدّماً بالتكنولوجيا وصناعة الادوية ولبنان يريد مقاومتها وشعبه لا يملك ربطة خبز!
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هذا التصريح أثار استفزازاً كبيراً لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، حيث اعتبر بعضهم أن النائب يسعى للعب على الوتر الحساس للمواطنين الذين يواجهون أزمات لا تحصى ولا تُعد ليمرّر علناً اعترافه باسرائيل. 
من جهة أخرى، اعتبرت فئة من المجتمع اللبناني "أن كلام صادق جاء في معرض مواجهة "حزب الله" الذي كان له اليد الكبرى بسقوط لبنان في وحل الانهيار".

كلام الصادق يتقاطع مع تصريحٍ آخر لإحدى النائبات عن قوى "التغيير"، إذ اعتبرت أنّ لبنان اليوم بأمسّ الحاجة الى أي مساعدة من أي بلدٍ كان ومن أي جهة أتت. 
 
جاء هذا الكلام في معرض حديثها عن قضية المطران موسى الحاج، اذ رأت أنه لا مشكلة جدية من تلقي المساعدات ولو حتى من اسرائيل!
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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