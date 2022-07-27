29
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وهاب يغرّد عن ثورة الخبز.. هذا ما قاله
Lebanon 24
27-07-2022
|
01:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
غرّد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: أستغرب أن الناس لم تخرج إلى الشوارع بعد وتعلن ثورة الخبز لو كنا شعباً لديه كرامة لخرجنا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تغريدة لوئام وهاب عن الحمار والقرود والاسد والكلاب... ماذا قال؟
Lebanon 24
تغريدة لوئام وهاب عن الحمار والقرود والاسد والكلاب... ماذا قال؟
27/07/2022 10:00:05
27/07/2022 10:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يتحدّث عن ذهب البنك المركزي... أين هو متواجد؟
Lebanon 24
وئام وهاب يتحدّث عن ذهب البنك المركزي... أين هو متواجد؟
27/07/2022 10:00:05
27/07/2022 10:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اجتماعه مع مسؤولين في "حزب الله".. ماذا قال وئام وهاب؟
Lebanon 24
بعد اجتماعه مع مسؤولين في "حزب الله".. ماذا قال وئام وهاب؟
27/07/2022 10:00:05
27/07/2022 10:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يُحذر ويدعو للإستنفار: "سنتحرّك في الشارع"
Lebanon 24
وئام وهاب يُحذر ويدعو للإستنفار: "سنتحرّك في الشارع"
27/07/2022 10:00:05
27/07/2022 10:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب
ثورة الخبز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنانيّون يتركون منازلهم... ما السبب؟
Lebanon 24
لبنانيّون يتركون منازلهم... ما السبب؟
07:00 | 2022-07-26
26/07/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقبوا أمراً مهماً بشأن سحوبات الدولار.. ماذا سيحدث غداً؟
Lebanon 24
ترقبوا أمراً مهماً بشأن سحوبات الدولار.. ماذا سيحدث غداً؟
13:32 | 2022-07-26
26/07/2022 01:32:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. لحظات تكشف عن الكواليس والنتيجة
Lebanon 24
تفاصيل حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. لحظات تكشف عن الكواليس والنتيجة
04:30 | 2022-07-26
26/07/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكالٌ كبير وكلمات نابية بين النواب خلال الجلسة التشريعية.. هذا ما جرى!
Lebanon 24
اشكالٌ كبير وكلمات نابية بين النواب خلال الجلسة التشريعية.. هذا ما جرى!
04:53 | 2022-07-26
26/07/2022 04:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ بارز من الإتحاد الأوروبي بشأن لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
قرارٌ بارز من الإتحاد الأوروبي بشأن لبنان.. ما هو؟
13:04 | 2022-07-26
26/07/2022 01:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
03:00 | 2022-07-27
بعد التعديلات الجزئية.. هل يسير لبنان الى إلغاء عقد السرية المصرفية؟
03:00 | 2022-07-27
بعد التعديلات الجزئية.. هل يسير لبنان الى إلغاء عقد السرية المصرفية؟
03:00 | 2022-07-27
بعد التعديلات الجزئية.. هل يسير لبنان الى إلغاء عقد السرية المصرفية؟
03:00 | 2022-07-27
ماكرون: الغذاء أحد أسلحة الحرب الروسية
02:45 | 2022-07-27
نائب رئيس الحكومة حاول ولم يلق تجاوباً
فيديو
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
11:00 | 2022-07-26
27/07/2022 10:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
03:43 | 2022-07-25
27/07/2022 10:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)
03:54 | 2022-07-23
27/07/2022 10:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact