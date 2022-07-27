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لبنان

وهاب يغرّد عن ثورة الخبز.. هذا ما قاله

Lebanon 24
27-07-2022 | 01:35
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غرّد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: أستغرب أن الناس لم تخرج إلى الشوارع بعد وتعلن ثورة الخبز لو كنا شعباً لديه كرامة لخرجنا.
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