وهاب يغرّد عن ثورة الخبز.. هذا ما قاله

غرّد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: أستغرب أن الناس لم تخرج إلى الشوارع بعد وتعلن ثورة الخبز لو كنا شعباً لديه كرامة لخرجنا.

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