كلام إيجابي من وزير الشؤون حول رواتب القطاع العام

أعرب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار في حديث لـ"صوت كل لبنان" عن تفاؤله حول إيجاد حلول موضوعية اليوم في اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة قضية إضراب القطاع العام".

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وقال: يمكن الوصول إلى حلّ فالجميع يريد ذلك ونحن نقرّ بحقّ القطاع العام ومطالب الموظفين ونحاول البحث في كيفية تأمين الحلّ عبر مراحل كي لا يحصل أي تضخّم أو انعكاسات سلبية.

وأكد أن القسم الأكبر من القطاع العام يهمه الوصول إلى حلّ مرحلي ولا رغبة لدى أحد بالوصول إلى حائط مسدود ويمكن صرف الرواتب على أساس الـ 8000 ليرة بطريقة تصاعدية.