Advertisement

لبنان

كلام إيجابي من وزير الشؤون حول رواتب القطاع العام

Lebanon 24
27-07-2022 | 01:43
A-
A+
Doc-P-975092-637945083569946722.jpg
Doc-P-975092-637945083569946722.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار في حديث لـ"صوت كل لبنان" عن تفاؤله حول إيجاد حلول موضوعية اليوم في اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة قضية إضراب القطاع العام".
 
Advertisement
وقال: يمكن الوصول إلى حلّ فالجميع يريد ذلك ونحن نقرّ بحقّ القطاع العام ومطالب الموظفين ونحاول البحث في كيفية تأمين الحلّ عبر مراحل كي لا يحصل أي تضخّم أو انعكاسات سلبية.
 
وأكد أن القسم الأكبر من القطاع العام يهمه الوصول إلى حلّ مرحلي ولا رغبة لدى أحد بالوصول إلى حائط مسدود ويمكن صرف الرواتب على أساس الـ 8000 ليرة بطريقة تصاعدية.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
03:00 | 2022-07-27
03:00 | 2022-07-27
03:00 | 2022-07-27
03:00 | 2022-07-27
02:45 | 2022-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website