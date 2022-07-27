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لبنان

فاجعة صباحاً بسبب "الخبز".. ما حصل على طريق جونيه مأساوي! (صورة)

Lebanon 24
27-07-2022 | 01:48
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توفيَ شخصٌ نتيجة حادث صدم على أوتوستراد حالات باتجاه جونيه مقابل أفران شمسين.
 
وبحسب ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحادث وقع أثناء محاولة الضحية اجتياز الأوتوستراد للحصول على الخبز. 
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