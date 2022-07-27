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لبنان

بسبب الخبز... اشكال واطلاق نار أمام أحد الأفران في هذه المنطقة

Lebanon 24
27-07-2022 | 01:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حصول اشكال تطور الى اطلاق نار امام احد الافراد في منطقة التبانة في طرابلس.
 وبحسب المعلومات ان اطلاق النار جاء على خلفية شراء خبز .
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