مارك ضو: المطلوب اعتماد التصويت الالكتروني

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تحدث النائب مارك ضوّ عن وجود حساسية كبيرة في موضوع إهراءات المرفأ لأنّ هناك نواباً متّهمون، مشيراً الى انه آن الأوان ليعتاد السياسيون على أسلوب جديد في التعامل يجب أن يُطبّق في المجلس.ضو وفي حديث عبر الـMTV علّق على ما حصل في المجلس النيابي أمس بشأن القانون الرامي لحماية الإهراءات، مشدداً على ان الحلّ يكمن في التصويت الإلكتروني لأنه يُنهي الجدال ولا يسمح بالشكّ في ما يخصّ توزيع الأصوات ويُتيح للرأي العام معرفة ما يحصل.