التعليق الأول للخارجية الأميركية على كلام نصرالله الأخير!

تجنب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، التعليق على التهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، والتي حذر فيها إسرائيل من استخراج الغاز من حقل كاريش قبل التوصل إلى اتفاق مع لبنان في مهلة أقصاها سبتمبر المقبل.

وقال المتحدث في رد على سؤال لـ"الحرة": "لقد رأينا هذه التقارير. ونحن لا نرد على التهديدات. لكننا نظل ملتزمين بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى قرار بشأن ترسيم الحدود البحرية".

وشدد برايس على أن "التقدم نحو حل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المفاوضات بين الحكومتين (اللبنانية والإسرائيلية)"، ورحب "بالروح التشاورية والصريحة للأطراف للتوصل إلى قرار نهائي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار لكل من لبنان وإسرائيل وكذلك للمنطقة".

وقال: "نعتقد أن الحل ممكن".

وحول ما إذا كان كبير مستشاري شؤون أمن الطاقة العالمي، آموس هوكستين، سيسافر إلى لبنان قريبا، قال برايس: "ليس لدي أي سفر للتحدث عنه لكن هوكستين ظل على تواصل مع الأطراف منذ سفره الأخير إلى المنطقة".

(الحرة)