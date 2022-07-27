خبرٌ عاجلٌ جداً بشأن البنزين.. هذا ما سيحصل اليوم

كشف ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في اتصال مع "لبنان24" أن "وزارة الطاقة والمياه ستُصدر بعد قليل جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً".

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وأضاف: "مصرف لبنان أبلغ الوزارة مساء أمس بأنّه سيتم احتساب سعر البنزين وفق التالي: 15% بالدولار الفريش و 85% بالليرة اللبنانية على أساس سعر دولار منصة صيرفة".

وتمنى أبو شقرا من وزير الطاقة وليد فياض والمديرة العامّة للنفط أورور فغالي أن يراعي جدول الأسعار الجديد أصحاب المحطات والموزعين كي يتمكنوا من الإستمرار، معرباً عن أمله أن تبقى المحروقات مُؤمّنة وألا نعود إلى الطوابير كما يحصل في الأفران.

وختم: "المواطن لا ينقصه المزيد من الأزمات و الهموم وذلّ الطوابير أمام المحطات والأفران".