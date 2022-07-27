مذبوحة... العثور على جثة داخل احدى الخيم في هذه المنطقة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة ح.م. (يرجح انها تعود لشخص سوري الجنسية) مذبوحة، داخل احدى الخيم في سهل بلدة شعث في البقاع الشمالي.

وتم نقل الجثة الى مستشفى دار الحكمة في الجمالية بعلبك.