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لبنان

مذبوحة... العثور على جثة داخل احدى الخيم في هذه المنطقة

Lebanon 24
27-07-2022 | 02:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة ح.م. (يرجح انها تعود لشخص سوري الجنسية) مذبوحة، داخل احدى الخيم في سهل بلدة شعث في البقاع الشمالي.
 
وتم نقل الجثة الى مستشفى دار الحكمة في الجمالية بعلبك.
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شعث

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