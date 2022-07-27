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لبنان

"التعجيز" يضرب 7 نواب و "ما فيهن يعملو شي".. كيف ذلك؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-07-2022 | 03:15
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انتخب مجلس النواب أعضاء "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، هو يتألف من من سبعة نواب، و3 نواب آخرين احتياطيين، بالإضافة إلى ثمانية قضاة من أعلى الرتب، بحسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم و3 قضاة احتياطيين، وفق ما تنص المادة 80 من الدستور.
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ويتولى هذا المجلس محاكمة رئيس الجمهورية بالجرائم العادية التي يرتكبها، أو بالخيانة العظمى أو خرق الدستور، ويُتهَم أمامه رئيس الوزراء والوزراء بجرم الخيانة العظمى وبالإخلال بالواجبات المترتبة عليهم أو خرق الدستور.

والأعضاء الجدد للمجلس الاعلى  من النواب هم  جميل السيد، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ( اعلن استقالته لاحقا)، اغوب بقرادونيان، جورج عطا الله، عماد الحوت وطوني فرنجيه. كما تم انتخاب النواب  قبلان قبلان، سليم عون وجهاد الصمد كاعضاء رديفين.
لكن، وفق مطلعين، فأي محاكمة لم تحصل منذ تأسيس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، خاصة وأن شروط الاحالة اليه شبه "تعجيزية"، وأن انتخاب الاعضاء أمس هو واجب دستوري، ليس الا .

 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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