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لبنان

تجارة مُربحة لشركة الكهرباء.. هذا ما فعلته!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-07-2022 | 04:15
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بعد أن قامت شركة الكهرباء بتجميع مبلغ دولارين من كل شقة في احدى مناطق الشمال بحجة تصليح الاعطال الناتجة عن سرقة كابلات، الأمر الذي بدا مُستغرباً آنذاك من السكان الذين يعتبرون ان هذه الاعطال يجب ان تكون على حساب الشركة، زُوّدت المنطقة بالتيار الكهربائي لمدّة يومين فقط، ثم ما لبثت أن عاودت الانقطاع تماماً، وهذا الانقطاع مستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
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وعند سؤال سكان منطقة "السامرية" طريق عام الكورة عن السبب، جاء الجواب: تمّت سرقة الكابلات مجددا، فإن أردتم اصلاحها "جمّعوا مصاري من بعض"!
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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