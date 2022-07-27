سعر البنزين في لبنان يرتفع اليوم.. إليكم آخر الأرقام

أصدرت المديرية العامة للنفط، اليوم الأربعاء، جدولاً جديداً بأسعار المحروقات، وجاء فيه:

1- بنزين 95 أوكتان: 605 آلاف ليرة (زيادة 14 ألف ليرة عن السعر السابق)

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2- بنزين 98 أوكتان: 617 ألف ليرة (زيادة 14 ألف ليرة عن السعر السابق)

3- الديزل (المازوت): 647 ألف ليرة (لا زيادة عن السعر السابق)