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لبنان

سعر البنزين في لبنان يرتفع اليوم.. إليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
27-07-2022 | 03:00
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أصدرت المديرية العامة للنفط، اليوم الأربعاء، جدولاً جديداً بأسعار المحروقات، وجاء فيه: 
 
1- بنزين 95 أوكتان: 605 آلاف ليرة (زيادة 14 ألف ليرة عن السعر السابق)
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2- بنزين 98 أوكتان: 617 ألف ليرة (زيادة 14 ألف ليرة عن السعر السابق)
 
3- الديزل (المازوت): 647 ألف ليرة (لا زيادة عن السعر السابق)
 
وكان ممثل ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا كشف في اتصال مع "لبنان24"، صباح اليوم الأربعاء، أن مصرف لبنان أبلغ وزارة الطاقة مساء أمس بأنّه سيتم احتساب سعر البنزين وفق التالي: 15% بالدولار الفريش و 85% بالليرة اللبنانية على أساس سعر دولار منصة صيرفة".
 
 
 
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