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لبنان
يخزّن المخدّرات ويقوم بأعمال التجارة والترويج.. وهكذا القي القبض عليه في التبّانة
Lebanon 24
27-07-2022
|
03:09
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات حول وجود كميّة كبيرة من المواد المخدّرة، مخزّنة في داخل أحد المنازل في محلّة التبانة - طرابلس.
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على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريّات، تمكّنت من تحديد مكان المنزل وهويّة مالكه، ويدعى:
-
ع. ش. (من مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)
بتاریخ 22-7-2022، وبعد التأكّد من وجود الأخير في داخل منزله، داهمته إحدى دوريّات الشّعبة، وأوقفت المشتبه فيه.
كذلك ضبطت :
-/34/ كيساً من النايلون يحتوي كل منها على مادة حشيشة الكيف زِنتها الإجمالية /9/ كلغ.
-/60/ حبّة مخدّرة.
- مبلغ مالي وهاتف خلوي.
بالتحقيق مع الموقوف، اعترف بِما نُسِبَ إليه لجهة تخزين المخدّرات في داخل منزله، إضافةً إلى قيامه بتجارة وترويج المخدّرات، بالاشتراك مع آخرين، يجري العمل على توقيفهم. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.
أودع (ع. ش.) المذكور والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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