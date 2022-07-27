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لبنان

جعجع التقى السفير الاوسترالي.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
27-07-2022 | 03:23
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التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفير أستراليا في لبنان أندرو بارنز يرافقه السكرتير الثاني في السفارة مايكل توماس في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة والإقتصاديّة في البلاد.
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