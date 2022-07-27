هل من حلحلة لأزمة الطحين؟

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أشار مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد، جرجس برباري، إلى أنّ "خلية الأزمة قامت بتوزيع الطحين وفق القدرة الإنتاجية للأفران كما وألزمت المطاحن التي تمتلك كميات إضافية، بتوزيع مخزونها على المطاحن المقفلة لتتمكن من تلبية الأسواق، الأمر الذي أدى إلى عودة 5 مطاحن إلى العمل، ليصبح إجمالي عدد المطاحن التي تفتح أبوابها 10".وأضاف برباري، في حديث لاذاعة صوت كل لبنان: "هناك باخرة ثالثة ستفرغ حمولتها اليوم"، معتبراً ان هناك من لديه أمور شخصية لإثارة البلبلة، إلا أن الخلية تقوم بواجباتها وتجد الحلول لتعود الأمور وتنتظم.