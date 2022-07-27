لحظات رائعة تُكشف عن حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. انتظروا الكثير!

ما زالت أجواء حفل انتخاب ملكة جمال لبنان للعام 2022 حاضرة وبقوّة في الوسط الإعلامي، باعتبار أنه عاد بعد انقطاعٍ دام لـ3 سنوات بسبب الأزمة التي يعيشها لبنان.
ومن المُقرر أن تعرض قناة الـ"LBCI"، اليوم الأربعاء عند الساعة 9.30 مساءً، حلقة من إعداد الزميلة بيترا أبي حيدر، تكشف كواليس رائعة من حفل انتخاب الملكة، إذ سيتم تسليط الضوء على الشخصيات التي شاركت في الحفل، كما ستكون هناك محطّات مع ملكات الجمال المُنتخبات عبر السنوات الماضية لاسترجاع لحظة انتخابهنّ معهنّ.
وستتحدث الملكات السابقات عن تأثير اللقب على حياتهنّ، كما سيوجّهن نصائح للملكة الجديدة ياسمينا زيتون التي تربعت على عرش الجمال مؤخراً.
وكان "لبنان24" نشر تقريراً، أمس الثلاثاء، عن كواليس حفل انتخاب ملكة جمال لبنان، معتبراً أنّ الحفل الضخم الذي أقيمَ في "الفورم دي بيروت"، كان علامة فارقة في ظلّ الأزمات التي يشهدها لبنان، وتتويجاً لحملة "أهلا بهالطلّة" التي أطلقتها وزارة السياحة لاستقطاب المغتربين والسيّاح خلال هذا الصيف.
ووفقاً للتقرير، فإنّ "مشاركة 17 شابّة من مختلف المناطق اللبنانية بمسابقة الجمال، كان محطّ أنظار واهتمام اللبنانيين، في حين أنّ انتخاب ياسمينا زيتون ملكة للجمال في العام 2022 كان حدثاً بارزاً في ظلّ التراكمات السلبية التي عاشها اللبنانيّون، إذ شكل بارقة أملٍ عنوانها الجمالُ والإستمرارية".
وأضاف: "من شارك في حفل انتخاب الملكة رصدَ تأهباً رائعاً في كواليسه. فمن جهة الشابات، كان الحضورُ كبيراً والتآلف بينهنّ كبيرا. أما في ما خصّ الذين حضروا الحفل، فكان الشوق كبيراً لمعرفة النتيجة. بشكل أو بآخر، ما يمكن قوله بين لحظات الحفل المباشر وما بين لحظات كواليسه، هو أنّ التعطّش للأمل كان كبيراً، وهذا الأمر بدا واضحاً في حديثِ مختلف الاعلاميين والفنانين الذين شاركوا بقوّة في الحدث. أما ما لفت الأنظار هو أنّ الفنانة نانسي عجرم تألقت بقوة خلال الحفل، فبدت بحيوية مطلقة، إذ تفاعلت مع من شاركها الحديث مؤكدة للجميع أن لبنان جميلٌ ويستحق الأفضل رغم كل الأزمات".
وختم: "حقاً، كان حفل ملكة جمل لبنان، محطة باعثة للأمل في وجدان كل اللبنانيين، وقد ترك بصمةً كبيرة لا يمكن نسيانها في ظلّ أزمات تنتهي وتُنسى بلحظة فرحٍ ملؤها الجمال والحياة".