لحظات رائعة تُكشف عن حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. انتظروا الكثير!

وأضاف: " من شارك في حفل انتخاب الملكة رصدَ تأهباً رائعاً في كواليسه. فمن جهة الشابات، كان الحضورُ كبيراً والتآلف بينهنّ كبيرا. أما في ما خصّ الذين حضروا الحفل، فكان الشوق كبيراً لمعرفة النتيجة. بشكل أو بآخر، ما يمكن قوله بين لحظات الحفل المباشر وما بين لحظات كواليسه، هو أنّ التعطّش للأمل كان كبيراً، وهذا الأمر بدا واضحاً في حديثِ مختلف الاعلاميين والفنانين الذين شاركوا بقوّة في الحدث. أما ما لفت الأنظار هو أنّ الفنانة نانسي عجرم تألقت بقوة خلال الحفل، فبدت بحيوية مطلقة، إذ تفاعلت مع من شاركها الحديث مؤكدة للجميع أن لبنان جميلٌ ويستحق الأفضل رغم كل الأزمات".

وختم: " حقاً، كان حفل ملكة جمل لبنان، محطة باعثة للأمل في وجدان كل اللبنانيين، وقد ترك بصمةً كبيرة لا يمكن نسيانها في ظلّ أزمات تنتهي وتُنسى بلحظة فرحٍ ملؤها الجمال والحياة".