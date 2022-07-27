وزيرٌ يُحضّر لـ"مفاجأة".. ما هي؟

أبلغ وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار مجموعة من الأشخاص خلال حفل انتخاب ملكة جمال لبنان عن تحضيره لمفاجأة للإعلام العربي سيجري إطلاقها خلال أيامٍ قريبة.

ووفقاً للمصادر، فإنّ تلك المُفاجأة مرتبطة بالسّياحة في لبنان وسيكون لوكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية الحاضرة في لبنان الدور الأكبر فيها.

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ومن المُمكن أن تكون تلك المفاجأة رديفة لحملة "أهلا بهالطلة" التي أطلقتها وزارة السياحة قبل فترة تشجيعاً للسياح والمُغتربين.