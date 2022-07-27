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لبنان

لمقدمي طلب تأشيرة شنغن إلى فرنسا لدى TLScontact.. خبر سارّ لكم

Lebanon 24
27-07-2022 | 04:10
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وقّعت شركة OMT  وشركة TLScontact مذكّرة تفاهم لتسديد رسوم الخدمة عبر OMT.
 
وبذلك، أصبح بإمكان مقدّم طلب تأشيرة شنغن إلى فرنسا لدى TLScontact تسديد الرسوم المتوجّبة عند حجز موعد تقديم الطلب عبر أكثر من 1،200 مركز OMT في لبنان.
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وقال مدير TLScontact الإقليمي للشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى بلال ضياء إن "هذا التعاون مع OMT هو نقلة نوعية في تسهيل عملية طلب تأشيرة الشنغن لفرنسا. ستستمر TLScontact في تقديم أفضل الخدمات من أجل تمكين دورها الرائد في هذا المجال بناءً على مبدأ الشركة: جعل السفر الدولي آمنًا وسهلاً لكل من الحكومة والمواطنين." 

بدوره، أكّد رئيس مجلس إدارة شركة OMT توفيق معوّض: "من خلال هيكلية رقمية آمنة وأكبر شبكة وكلاء في لبنان، تستكمل OMT مهمّتها في تقليص المسافات وتسهيل المعاملات بين المؤسّسات وزبائنها، خصوصًا للخدمات التي يستفيد منها عدد كبير من المقيمين في لبنان، كخدمات TLScontact."
 
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