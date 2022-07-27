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لبنان

في زيارة وداعية... عون التقى سفير ايرلندا

Lebanon 24
27-07-2022 | 04:15
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سفير إيرلندا شون أوريغان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في بيروت، وشكره على جهوده في تعزيز العلاقات اللبنانية - الايرلندية
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