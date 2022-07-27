في زيارة وداعية... عون التقى سفير ايرلندا

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سفير إيرلندا شون أوريغان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في بيروت، وشكره على جهوده في تعزيز العلاقات اللبنانية - الايرلندية

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