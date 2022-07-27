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لبنان

حركة ناشطة عند المعابر غير الشّرعيّة شمالاً.. معلومات تكشف ما يجري هناك

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-07-2022 | 04:26
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تشهدُ المعابر غير الشرعية عند الحدود الشماليّة مع سوريا، حركة ناشطة بشكل كبير وتحديداً في الأيام القليلة الماضية.

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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ المعابر الترابية القريبة من النهر عند الحدود الشمالية، تشهد انتقالاً كثيفاً لعدد غير قليل من الأشخاص. 

وأوضحت المصادر أن تلك المعابر كانت مفتوحة وناشطة في السّنوات الماضية بالرّغم من معرفة السلطات اللبنانية بها، إلا أن الحركة فيها ارتفعت مؤخراً بشكل ملحوظ مع دخول عددٍ كبير لأشخاص من جنسيات عربية وأجنبية واستقرارهم في بلدات عكّارية لا تُعتبر حدوديّة.

مع هذا، فقد أفاد شهود عيان بأنّ الأجانب يدخلون وبحوزتهم أسلحة فردية من الممكن أنهم يستخدموها بشكل فردي لدى تنقلهم من الداخل السوري الى الداخل اللبناني.

كذلك، فقد أفاد شهود آخرين بأنّ هؤلاء الأجانب يتعاملون مع أحد السّكان المحليين في كل بلدة أو قرية من القرى التي يسكنوها ، إذ يقدم لهم المأوى والطعام فور وصولهم.

المصدر: خاص "لبنان 24"

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