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لبنان

بيان من المديرية العامة للنفط عن ارتفاع سعر مادة البنزين... هذه تفاصيله

Lebanon 24
27-07-2022 | 04:44
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صدر عن المديرية العامة للنفط البيان التوضيحي البيان التالي:
اعتماداً لمبدأ الشفافية وإعلاماً للرأي العام كما جرت العادة دائما، إن الإضافة على جدول تركيب الاسعار التي طرأت اليوم على سعر مادة البنزين، اي مبلغ ال ١٤ ألف ليرة الإضافي للصفيحة، نتجت عن اعتماد سعر صيرفة ل٨٥ % من البضاعة و اعتماد سعر السوق الموازي ل١٥ ٪؜ منها، وذلك بناء لقرار صدر بالأمس من المصرف المركزي و تمّ إبلاغه لوزارة الطاقة والمياه، فيما كان المصرف المركزي يعتمد السعر سابقاً على سعر صيرفة لكامل البضاعة.
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