Advertisement

لبنان

بو حبيب استقبل سفير أيرلندا في لبنان

Lebanon 24
27-07-2022 | 05:33
A-
A+
Doc-P-975151-637945221466761662.jpg
Doc-P-975151-637945221466761662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الخارجية  والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب سفير أيرلندا في لبنان  شون أوريغان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في بيروت كما التقى الوزير بوحبيب مدير عام الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني .في زيارة وداعية.
Advertisement
 
كما اجتمع وزير الخارجية والمغتربين، مع عدد من سفراء دول اوروبية والولايات المتحدة الذين سلموه مذكرة تتضمن احتجاج بلادهم على الاعتداء الروسي على ميناء اوديسا بعيد توقيع اتفاقية تصدير الحبوب في اسطنبول منذ ايام بين روسيا و اوكرانيا برعاية الامم المتحدة، وتداعياتها على الامن الغذائي في العالم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
07:13 | 2022-07-27
06:27 | 2022-07-27
09:20 | 2021-12-04
07:00 | 2022-07-27
07:00 | 2022-07-27
04:30 | 2022-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website