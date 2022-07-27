بو حبيب استقبل سفير أيرلندا في لبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب سفير أيرلندا في لبنان شون أوريغان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في بيروت كما التقى الوزير بوحبيب مدير عام الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني .في زيارة وداعية.

Advertisement

كما اجتمع وزير الخارجية والمغتربين، مع عدد من سفراء دول اوروبية والولايات المتحدة الذين سلموه مذكرة تتضمن احتجاج بلادهم على الاعتداء الروسي على ميناء اوديسا بعيد توقيع اتفاقية تصدير الحبوب في اسطنبول منذ ايام بين روسيا و اوكرانيا برعاية الامم المتحدة، وتداعياتها على الامن الغذائي في العالم.