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لبنان

هل يخدع أصحاب المولدات المواطنين بهذه الطريقة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-07-2022 | 07:30
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منذ مدة طويلة، وبعدما اعتاد المواطنون على إطفاء مولدات اشتراك الكهرباء عند منتصف الليل، بات معظمهم يقومون بوضع الغسالات والقازانات في حالة التشغيل لعل وعسى يتم تشغيل كهرباء الدولة فيستفيدون منها، إلا أن بعض أصحاب المولدات بدأ بتشغيل مولداته عند ساعات الفجر بحجة الحر الذي يعاني منه المتعاملون لكنه تردد أنه يقوم بذلك لـ"تمريك" أكبر عدد من "الأومبيرات" على زبائنه فيستفيد من تشغيل الغسالات وخزانات تسخين المياه. 
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