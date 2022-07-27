قسمٌ في المستشفيات ممتلئ تماماً.. ماذا يجري؟



تعاني العديد من المستشفيات من امتلاء اقسام الطوارئ لديها، نتيجة الارتفاع الكبير في حالات التسمّم.

وأشار مصدر طبي ل "لبنان 24" الى أنّ اللحوم كانت السبب الأبرز في تسمم العديد من الأشخاص، وذلك نتيجة الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، إضافة الى حرارة الطقس المرتفعة، التي تؤثر أيضاً على صحة الشخص.

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