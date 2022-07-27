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لبنان

لا كلام بعد اليوم 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-07-2022 | 06:30
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بعد كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله إلى قناة "الميادين"، والذي إنتقد فيه موقف البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي من قضية المطران موسى الحاج ومواصفات رئيس الجمهورية، تتوقع مصادر عليمة ان تحمل الأيام المقبلة موجة جديدة من المواقف التصاعدية، حيث ستتواصل الشخصيات المؤيدة لموقع البطريركية المارونية ودورها الوطني التوافد إلى المقرّ الصيفي للراعي في الديمان. 
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من جهة موازية تعتقد مصادر مواكبة لحركة الإتصالات القائمة على أكثر من خطّ أن إصرار القاضي فادي عقيقي على موقفه وتأكيده أنه قام بما يفرضه عليه ضميره وفق القوانين المرعية الإجراء سيزيد الأمور تعقيدًا، خصوصًا أن البطريرك الراعي أن الموقف الذي أعلنه البيان الرسمي الصادر عن الكرسي البطريركي هو السقف الذي على أساسه يمكن التفاوض مع أي جهة، وأن ما دون ذلك يُعتبر هدرًا للوقت وتمييعًا للقضية. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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