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لبنان

حزب الله "سيستثمر" قضية الفيول

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-07-2022 | 07:00
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تفيد مصادر مطلعة ان "حزب الله" سيبدأ بحملة اعلامية تدعو القوى السياسية للاستفادة من العروض الايرانية في موضوع الفيول والكهرباء وذلك لتخفيف حدة ازمة التقنين  الكهربائي في لبنان.
وتضيف المصادر ان الحزب سيستفيد مما اعلنه امينه العام السيد حسن نصرالله في مقابلته قبل يومين من انه سيؤمن الفيول مجانا لمعامل الكهرباء من ايران، لاحراج خصومه سياسيا واعلاميا.
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وتعتقد المصادر ان "التيار الوطني الحر" سيجاري الحزب في معركته الاعلامية خصوصا ان المبادرة بدأت من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في مقابلته عبر قناة "المنار".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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