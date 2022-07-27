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لبنان

نائب يتحدّث عن ضياع ملايين الدولارات... هذا ما قاله!

Lebanon 24
27-07-2022 | 07:03
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قال رئيس لجنة الأشغال النيابية سجيع عطية، لـ"الجديد"، إنّ "ملايين الدولارات ضاعت بسبب استيفاء رسوم الطيران في المطار على سعر صرف 1500 ليرة، لثلاث سنوات".
 
 
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سجيع عطية

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