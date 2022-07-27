نائب يتحدّث عن ضياع ملايين الدولارات... هذا ما قاله!

قال رئيس لجنة الأشغال النيابية سجيع عطية، لـ"الجديد"، إنّ "ملايين الدولارات ضاعت بسبب استيفاء رسوم الطيران في المطار على سعر صرف 1500 ليرة، لثلاث سنوات".