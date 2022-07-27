هل تستمر الطوابير أمام الافران... ماذا كشف وزير الاقتصاد عن الازمة؟

تعليقاً على أزمة الطحين، قال وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، إنّ "ما نراه اليوم هو تداعيات لما حصل الشهر الماضي، ونأمل أن تصل البواخر بشكلٍ أسرع من السابق".

وأكّد سلام في حديثٍ للـ"أم تي في" أنّ "الأزمة هي نتيجة لما يحصل لأنّ الطحين سُرق من البلد".

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وأضاف: "سيدخل 49 ألف طن من القمح إلى البلد نهاية هذا الأسبوع، ويجب ألا نرى طوابير بعد ذلك وسنلاحق من يريد أن يختلق أزمة".

وقال سلام: "هناك خلية أزمة برئاسة وزراة الاقتصاد لتوزيع القمح والطّحين بشكل عادل وغيّرنا الآليّة السابقة".