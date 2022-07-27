بيان مهمّ عن المكتب الاعلامي للحريري... ماذا جاء فيه؟

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري البيان التالي:



يخرج بعض المواقع الاخبارية بمعلومات وتحليلات غير بريئة تتعلق بتوجهات الرئيس سعد الحريري للمرحلة المقبل.

يهم المكتب الاعلامي تذكير من يهمه الامر، لا سيما المواقع الاخبارية اياها، ان الرئيس الحريري اعلن وكرر غير مرة تعليق عمله وعمل تيار المستقبل السياسي، وهو بالتالي لن يتدخل في اي استحقاق او مشروع سياسي.

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