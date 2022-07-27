النائب قبلان: فلتسمِ النائب زرازير من تعرض لها

غرّد النائب الحاج قبلان قبلان عبر "تويتر":



الى الذين يتناولون ما حصل في مجلس النواب بالأمس على طريقتهم نقول: ان النائبة زرازير لم تكن طرفاً في النقاش الذي حصل، وان من تعرّض لها لم يكن اي من نواب حركة امل، واذا كان غير ذلك فعليها تسميته امام الرأي العام…

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