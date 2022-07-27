اشتبهت القوى الامنيّة به عند حاجز ضهر البيدر... وهذا ما تبيّن!

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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:بتاريخ 24-07-2022، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، بالمدعو:ع. ع. (مواليد عام 1991، لبناني)وقد تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم محاولة قتل وإطلاق نار، فعملت العناصر على توقيفه، وقد أودع القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.