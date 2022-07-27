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لبنان

جعجع: على الحكومة أن توافق على عرض نصرالله باستقدام فيول إيراني

Lebanon 24
27-07-2022 | 08:02
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غرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على تويتر، قائلا: "اعتقد انه على الحكومة اللبنانية ان توافق على عرض السيد حسن نصرالله باستقدام فيول إيراني مجانًا لتشغيل معامل إنتاج الطاقة في لبنان".
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وأضاف: "أقول هذا ليس إيمانًا مني بأن هذا سيحصل، بل لعدم ترك الشعب اللبناني عرضة للأقاويل التي لا ترتكز إلى أي أساس من الصحة".

وتابع: "نتذكّر جميعًا ما حصل في موضوع المازوت وانتهى الأمر بباخرتين أم ثلاث، ووصلت إلى الناس مدفوعة باستثناء تبرعات قليلة جدًا طالت بعض المؤسسات الاجتماعية كالتبرعات التي تقوم بها أي جمعية خيرية".
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