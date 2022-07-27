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لبنان

خبر سارّ لموظفي الادارة العامة... إليكم ما أعلنه وزير الماليّة

Lebanon 24
27-07-2022 | 08:28
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أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ان اللجنة الوزارية التي اجتمعت اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي وافقت على الطرح الذي أعدته وزارة المالية وقدمته الى اللجنة في إجتماع اليوم، والذي يقضي بإعطاء بدل إنتاجية مقطوع يومياً للموظفين، العاملين في الإدارة العامة يتراوح بين 150 و350 ألف ليرة يومياً شرط حضور المستفيد ثلاثة أيام أسبوعياً على الأقل وذلك من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل اسبوع خلال الدوام الرسمي.
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وأعدت وزارة المالية مرسوماً بهذا الشأن ووقع عليه الوزير الخليل وقد تم تحويله الى رئاسة مجلس الوزراء ليأخذ مساره القانوني ويصبح نافذاً.
 
 

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