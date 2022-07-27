سليم استقبل مدير مركز الامم المتحدة "للساتلايت"

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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم مدير مركز الامم المتحدة "للساتلايت" "UNOSAT"، اينار يورغو يرافقه مدير مركز الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق في وزارة الخارجية والمغتربين المستشار الديبلوماسي احمد عرفة والملحقة في السلك الديبلوماسي ايليانا جبور بحضور فريق عسكري متخصص.وجرى البحث في الخدمات التقنية التي يقدّمها المركز التابع لمعهد الامم المتحدة للتدريب والبحوث "UNITAR".