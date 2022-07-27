إصابات "كورونا" اليوميّة لا تزال مرتفعة... وهذا جديد حالات الوفاة (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2402 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 1164395.

كذلك، تمّ تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 10519.