أثناء وجوده أمام أفران شمسين للحصول على ربطة خبز... صدمته السيارة

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توفي صباح اليوم المدعو "شربل الحزوري"البالغ من العمر ٤٤ عاماً على أوستراد حالات صدماً من قبل سيارة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24، فيما عمد السائق على الفرار.وكان شربل متواجدًا أمام أفران شمسين للحصول على ربطة خبز.يذكر أن الشاب المتوفي متأهل ولديه أولاد وهو من سكان منطقة كوسبا قضاء الكورة