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لبنان

بعد قرارات اللجنة الوزارية... هل يواصل موظفو القطاع العام اضرابهم؟

Lebanon 24
27-07-2022 | 11:59
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أفادت قناة الـ"أل بي سي" أن رابطة موظفي القطاع العام، وبعد التصويت، قررت مواصلة الاضراب رفضاً لمقررات اللجنة الوزارية التي كانت أعلنت من السراي الحكومي. 
 
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