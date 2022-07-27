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لبنان

سلام استقبل المدير الجديد لمجموعة البنك الدولي في قسم المشرق... وشكر على الاستجابة السريعة للحفاظ على شبكة الأمن الاجتماعي والغذائي

Lebanon 24
27-07-2022 | 12:19
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام في مكتبه، المدير الجديد لمجموعة البنك الدولي في قسم المشرق الذي يضم ايران والعراق والاردن وسوريا ولبنان في الشرق الاوسط إضافة الى منطقة شمال افريقيا، السيد جان كريستوف كاريه Jean- Christophe Carret، والمدير الاقليمي السابق السيد ساروج كومارجاه Saroj KumarJah، والمسؤولة عن العمليات في مكتب البنك الدولي السيدة منى كوزي Mouna Couzi، لمناسبة انتهاء مهام السيد كومار جاه في لبنان وتعيين السيد كاريه خلفاً له.
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وشكر المدير الاقليمي الوزير سلام على انجاح مشروع القرض الطارئ لامدادات القمح، مشدداً على اهمية هذا القرض لضمان توافر القمح في لبنان لانتاج الخبز، خصوصا في ظل التحديات العالمية في موضوع الامن الغذائي وتحديداً منطقة الشرق الاوسط. 
بدوره شكر سلام البنك الدولي على الاستجابة السريعة والدعم الكامل للحفاظ على شبكة الامن الاجتماعي والغذائي في لبنان من خلال عدد من البرامج التي يرعاها البنك الدولي.
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