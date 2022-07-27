بو صعب التقى وفداً من نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان.. وهذا ما جرى بحثه

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زار وفدٌ من نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب. وترأّس الوفد رئيس النقابة كريم جبارة بحضور أعضاء مجلس ادارتها السّادة عدنان دندن، واندريه فاضل، ووليد مروة.وشرح وفد نقابة مستوردي الأدوية رؤيته حول المشاكل الّتي يعاني منها القطاع الدوائي في لبنان، كما وعرض الحلول الّتي يراها مناسبة للخروج من الأزمة الحالية، متمنّيًا على نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب متابعة ملفّ الدواء مع المعنيين لوضع حدّ لمعاناة القطاع والمرضى.