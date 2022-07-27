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لبنان

انقطاع إرسال شبكة "تاتش" في هذه المناطق

Lebanon 24
27-07-2022 | 13:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقطاع إرسال شبكة "تاتش" عن بعض المناطق في طرابلس من دون معرفة الاسباب.
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