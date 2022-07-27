الخبراء المحلفون يستأنفون كشوفاتهم على المنشآت الصناعية والطبية في قضاء زحلة

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اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انه بتاريخ ٢٧- ٧ - ٢٠٢٢، قامت الخبيرة الدكتورة كارول السخن بالكشف على البنى التحتية الخاصة بشبكات ووحدات معالجة النفايات السائلة في عدد من المؤسسات الصناعية والطبية في قضاء زحلة، حيث كان الهدف الوقوف على طبيعة عمل تلك الوحدات والتثبت من شبك كافة اقنية النفايات السائلة بوحدات المعالجة ولحظ اي مخالفة تصريف الى المسطحات المائية، وذلك من خلال الكشف الحسي والميداني عليها.اما المؤسسات التي تم الكشف عليها فهي كالاتي:١- شركة ضاهر فودز- ماستر شيبس :استلمت الخبيرة السخن خرائط البنى التحتية الخاصة بشبكة تصريف النفايات الصناعية وتتبعتها ميدانيا حيث انجزت الشركة ما كانت قد تعهدت به سابقا لناحية اقفال كافة الاقنية وريكارات التصريف المؤدية الى المسطحات المائية والتي لا تمر عبر وحدة معالجة الصرف الصناعي الخاصة بالشركة.وتفقدت الخبيرة السخن وحدة معالجة النفايات السائلة التي انجزتها الشركة واطلعت على مراحل المعالجة المتبعة حيث اكدت انها ستقوم بجمع العينات منها في وقت تحدده لاحقا. وتعهدت إدارة الشركة بالسماح لفنيي مصلحة الليطاني بالكشف الدوري على شبكة الصرف ووحدة المعالجة في الوقت الذي يرونه مناسبا ودون اذن مسبق.٢- مؤسسة النبيل - تعنايلحيث اطلعت الدكتورة السخن على كيفية عملها، واستلمت الخرائط الخاصة بالمحطة وتفقدت اقنية شبكة الصرف، وأعلمت الشركة انها ستقوم بارسال فريق اعتيان من جانبها لجمع العينات للتثبت من كفاءة المعالجة في وقت تحدده لاحقا.٣- حجار فودز - قب الياس: المصنع مقفل ومتوقف عن العمل لحظة الوصول.٤- مستشفى المياس:وحدة المعالجة منجزة وتعمل لحظة الوصول، حيث اطلعت الدكتورة السخن على كيفية عملها، واستلمت الخرائط الخاصة بالمحطة وتفقدت اقنية شبكة الصرف، وأعلمت الادارة انها ستقوم بارسال فريق اعتيان من جانبها لجمع العينات للتثبت من كفاءة المعالجة في وقت تحدده لاحقا.٥- مستشفى شتورا:استلمت الخبيرة السخن من إدارة المستشفى كافة الخرائط والمستندات المطلوبة تمهيدا لإجراء جلسة الخبرة في الاسبوع القادم.