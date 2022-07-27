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لبنان

في صور... سقوط طفل عن مرتفع

Lebanon 24
27-07-2022 | 13:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط طفل عن مرتفع في صورما أدى إلى إصابته.
 
على الفور حضرت فرق إسعاف جمعية الرسالة للإسعاف الصحي مركز صور وعملت على نقله إلى مستشفى اللبناني الإيطالي للمعالجة.
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