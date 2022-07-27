في صور... سقوط طفل عن مرتفع

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط طفل عن مرتفع في صورما أدى إلى إصابته.

على الفور حضرت فرق إسعاف جمعية الرسالة للإسعاف الصحي مركز صور وعملت على نقله إلى مستشفى اللبناني الإيطالي للمعالجة.