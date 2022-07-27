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لبنان

إشكال وادي خالد تابع.. إصابات جراء الرصاص الطائش

Lebanon 24
27-07-2022 | 13:45
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تجدد الإشكال في منطقة وادي خالد عند الحدود اللبنانية السورية في محلّة المجدل والساعد وحنيدر تخلله إطلاق نار من أسلحة حربية عقب الإشكال الذي وقع يوم أمس في البقيعة ثم الحنيدر وذهب ضحيته قتيل.

على أثره، أصيب طفل من آل المصري وطفلة من آل عبيد وتم تسجيل أضرار مادية جراء الرصاص الطائش، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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ودعى أهالي رجم خلف وحنيدر والساعد والقرى المحيطة بالاشتباكات الجيش إلى ضرورة التدخل السريع لفرض الأمن ولجميع العقلاء والوجهاء بالتدخل السريع ووقف كلّ أنواع القتال.
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