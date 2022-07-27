جنبلاط يستقبل شيخ العقل

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، بحضور النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، والقاضي الشيخ غاندي مكارم، حيث جرى استعراض مختلف الأوضاع العامة.

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