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لبنان
"العفو الدولية" للرئيس بري: لانهاء هذا التطاول المعيب على النائبات
Lebanon 24
27-07-2022
|
14:27
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كتبت منظمة "العفو الدولية" على حسابها عبر "تويتر": "من المعيب أن تتعرّض النائبات في مجلس النواب اللبناني، خصوصًا اللواتي ينتقدن السلطات، للمضايقة من نظرائهنّ الرجال ومن رئيس مجلس النواب نفسه لمجرّد كونهنّ نساءً في برلمان يطغى عليه الرجال".
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واضافت في تغريدة ثانية: "على النواب، وتحديدًا، دولة الرئيس نبيه برّي، تحمّل المسؤولية لإنهاء هذا التطاول على النساء والكفّ عن تشجيع بيئة معادية للمرأة".
وتابعت: "ينبغي أن يحترم مجلس النواب حقوق الإنسان ويطبّق قانون تجريم التحرّش الصادر في 2020".
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